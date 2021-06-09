إيران: بدء المرحلة الثانية من التجربة السريرية للقاح "فخرا" المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن بدء المرحلة الثانية من التجربة السريرية للقاح "فخرا" المحلي المضاد لكوفيد-19، مشيرة إلى أن إيران أصبحت من الدول المصنعة للقاح كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن مساعد وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي، قوله إن "لقاح فخرا عمل استثنائي ورائع أنتجته القوات المسلحة ويعد مفخرة للبلاد".

وأضاف أن "عددا محدودا من دول العالم يمكنها صنع اللقاحات، ولحسن الحظ انضمت إيران إلى هذه الدول".

وأكد المسؤول الإيراني أن "المخرج الوحيد من أزمة كورونا، هو استخدام اللقاحات وتحقيق مناعة القطيع الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التطعيم".

وكانت إيران قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، إنتاج عقار يعتمد على النباتات (عشبي) لاستخدامه في الوقاية والعلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويسمى العقار "ساليرافيرا" ويشمل (بخاخ الأنف، بخاخ الفم، بخور للاستنشاق وأقراص).

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، حقق العقار نتائج مقبولة للغاية في التجارب السريرية، حيث حقق انخفاضا بنسبة 50% في مدة علاج كورونا وعدم الحاجة للرقود في المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس الثلاثاء، تسجيل 179 حالة وفاة و8846 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و980 ألف حالة.

وأشارت إلى تطعيم أكثر من 4 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى ما يقرب من 700 ألف شخص الجرعة الثانية.