مدير مركز "غاماليا" يوضح سبب زيادة إصابات كورونا في روسيا

علّق مدير مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية ألكسندر غينتسبيرغ، اليوم الأربعاء، على ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا.

وقال غينتسبيرغ لوكالة "سبوتنيك":

"لقد حلّ الصيف، وهناك المزيد من التواصل، وتنقل الناس يزداد مقارنة بفترة الشتاء، وبالتالي بطبيعة الحال، هناك زيادة في الإصابة بين أولئك الذين لم يتم تطعيمهم".

وأشار إلى أن من يتم تطعيمهم، حتى في حالة إصابتهم، يحملون المرض بشكل خفيف، لذلك يحتاج جميع المواطنين إلى التطعيم بشكل فعال من أجل حماية أنفسهم وأحبائهم.

وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا قد أعلن، اليوم الأربعاء، تسجيل 10407 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 5156250 إصابة، مشيرَا إلى أن عدد حالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في موسكو هو الأعلى منذ الـ 16 من كانون الثاني/يناير(4124 حالة).

وبدأت في روسيا، في الـ 5 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في آب/أغسطس الماضي، طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فعالية تتجاوز 90 في المئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.