الاتحاد الأوروبي يعطي الضوء الأخضر لإصدار شهادات "كوفيد" مجانية

أكمل البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، العمل التشريعي على شهادة "كوفيد" الرقمية لتسهيل السفر داخل الاتحاد الأوروبي والإسهام في الانتعاش الاقتصادي.

وأقرت الجلسة العامة شهادة "كوفيد" الرقمية الجديدة للاتحاد الأوروبي بأغلبية 546 صوتًا مقابل 93، وامتناع 51 عن التصويت (مواطني الاتحاد الأوروبي) ومع 553 إلى 91، وامتناع 46 عن التصويت (مواطني دول أخرى). بحسب ما نقله موقع البرلمان.

وسيتم إصدار الشهادة مجانًا من قبل السلطات وتكون متاحة إما في الشكل الرقمي أو الورقي وتحتوي على رمز "كيو آر". وستشهد الوثيقة أن الشخص قد تم تطعيمه ضد "كوفيد-19"، أو نتيجة اختبار سلبية حديثة أو تعافي من العدوى.

وسيتم تطبيق نظام الشهادات اعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2021، وسيظل ساريًا لمدة 12 شهرًا. ولن تكون الشهادة شرطا مسبقا لحرية الحركة ولن تعتبر وثيقة سفر.

ودول الاتحاد الأوروبي لن تكون قادرة على فرض قيود سفر إضافية على حاملي الشهادات (مثل الحجر الصحي أو العزلة الذاتية أو الاختبار) ما لم تكن ضرورية لحماية الصحة العامة. في هذه الحالة يجب أن تؤخذ الأدلة العلمية، بما في ذلك البيانات الوبائية التي نشرها المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في الاعتبار. ويجب إخطار الدول الأعضاء الأخرى والمفوضية بالتدابير قبل 48 ساعة إن أمكن ذلك، ويجب إخطار المواطنين قبل 24 ساعة.