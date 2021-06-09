إيران تكشف ماذا يفعل خطيب زادة في العراق

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل زيارة متحدثها الرسمي سعيد خطيب زادة إلى العراق.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، قالت الخارجية في بيان، إن خطيب زادة، يزور حاليا العاصمة العراقية بغداد.

وأضافت أن الدبلوماسي الإيراني، التقى بكل من أمين مجلس الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ورئيس المجلس الأعلى العراقي الشيخ همام حمودي.

وأشارت إلى أن زادة عقد مباحثات مع عدد من رجال الدين السنة، كما زار معهد "التميز" (العراقي) للدراسات الاستراتيجية، واجتمع مع عدد من الباحثين والمفكرين وقام بالرد على أسئلتهم بشأن آخر التطورات الإقليمية والعلاقات الإيرانية العراقية.

وأوضح البيان أن المسؤول الإيراني ركز خلال محادثاته في بغداد على موقف طهران الداعم لحكومة العراق، والانتخابات التشريعية، والعملية السياسية المتناغمة مع إرادة الشعب العراقي.

وأكد على ضرورة توسيع العلاقات الثنائية الشاملة بما في ذلك التعاون الثقافي والإعلامي بين البلدين.

كما شدد خلال لقائه مع عدد من المسؤولين العراقيين، على أن إيران تريد عراقا قويا وحرا ومزدهرا وموحدا ومستقلا.