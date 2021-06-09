ممثل إيران لدى وكالة الطاقة الذرية: طهران لا تلمس من واشنطن تصميما لرفع العقوبات

أكد ممثل إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب أبادي، أن بلاده لا تلمس تصميما أمريكيا لرفع العقوبات عن طهران، لافتا إلى أنه لا يتوقع من إيران الاستمرار بالوفاء بالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي في ظل العقوبات الأحادية.

طهران - سبوتنيك. وقال غريب أبادي، حسبما نقلت عنه وكالة "إرنا" الرسمية، اليوم الأربعاء: "لا نشاهد تصميما أمريكيا لرفع العقوبات... وأود القول إنه لا يُتوقع أن تستمر إيران في الوفاء بالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي ، في ظل عقوبات أحادية الجانب وقمعية".

وأضاف: "إجراءاتنا تتماشى تماما مع أحكام الاتفاق النووي وحقوقنا، وهي ردا على انتهاك التزامات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث للاتفاق".

وأكد مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية غریب آبادي، في وقت سابق، أن تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الذي عبر فيها عن قلقه من تقدم مستوى تخصيب اليورانيوم في مواقع إيرانية، بأنها تظهر نهجه المتحيز ضد إيران.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قال إن هناك تقدما في المفاوضات الجارية حاليا في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي بين إيران وقوى غربية، موضحا أن "الوكالة لا تشارك في المفاوضات بشكل مباشر بل تقدم مشورات بشكل مستمر".

ونوه غروسي بأن المحادثات حول تمديد عمل المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران "صعبة للغاية ومعقدة"، وذلك بعد تمديد عمل مفتشي الوكالة لمدة شهر تنتهي منتصف شهر يونيو/ حزيران الجاري. وأكد غروسي أن الوكالة عبّرت لإيران عن "قلقها" من تقدم مستوى تخصيب اليورانيوم في مواقع إيرانية، وطالبت طهران بتقديم تفسيرات حول ذلك.

وتستضيف العاصمة النمساوية، منذ مطلع نيسان/ أبريل 2021، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، وإحياء الاتفاق النووي بالكامل.