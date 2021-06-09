ألمانيا تعمل على تمديد اتفاق نقل الغاز عبر أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا ستعمل على تمديد اتفاق نقل الغاز عبر أوكرانيا.

برلين - سبوتنيك. وقال ماس، متحدثاً في البوندستاغ (البرلمان الألماني): "حاولنا التأكد من أن عقد نقل الغاز بين أوكرانيا وروسيا قد تم بالفعل. وأوضح المستشار الاتحادي للرئيس الروسي أن هذا شرط لتنفيذ مشروع "نورد ستريم- 2" كما هو مخطط له".

وأضاف بأن برلين "ستتفاوض من أجل تجديد هذا العقد للترانزيت".

وأوضح ماس: "نريد نقل الغاز عبر أوكرانيا على أساس طويل الأجل، لأنه لهذا أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة لأوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا وأوكرانيا لديهما اتفاقية بشأن عبور الغاز إلى أوروبا، وستظل هذه الاتفاقية نافذة طوال فترة سريانها. وحتى بعد انتهاء هذه الاتفاقية، لا تنوي روسيا التخلي عن "الترانزيت " الأوكراني.

وتعارض الولايات المتحدة بنشاط مشروع "التيار الشمال-2" حيث تروج للغاز الطبيعي الأميركي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت واشنطن عقوبات على المشروع، مطالبة الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.