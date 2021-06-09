عراقجي: الخلافات في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي مرتبطة بالقضايا الرئيسية

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه لا تزال الخلافات في محادثات فيينا مرتبطة بالقضايا الرئيسية المتعلقة بطريقة عودة الأطراف للاتفاق النووي، لافتًا إلى عقد جولة جديدة من اجتماعات فيينا الأسبوع المقبل.

طهران - سبوتنيك. وقال عراقجي، في تصريحات لوكالة "خانة ملت"، اليوم الأربعاء إن "الخلافات ليست حول قضايا جديدة، في الواقع الخلافات حول القضايا الرئيسية المتعلقة بكيفية عودة الأطراف إلى الاتفاق النووي".

وأضاف أنه "سنجري الأسبوع المقبل جولة جديدة من المحادثات في فيينا، لكن لا يمكن التأكيد بأنها ستكون الجولة الأخيرة".

وتستضيف العاصمة النمساوية، منذ مطلع نيسان/ أبريل 2021، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، وإحياء الاتفاق النووي بالكامل.