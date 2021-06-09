"آبل" تستثني مصر والسعودية من خاصية أمان جديدة لمنع التعقب

قالت شركة "آبل"، الثلاثاء، إن ميزة الخصوصية الجديدة المصممة لإخفاء تصفح الويب الخاص للمستخدم لدى مزودي خدمة الإنترنت والمعلنين، لن تكون متاحة في الصين أو المملكة العربية السعودية أو مصر.

وتعد هذه واحدة من عدد من إجراءات حماية الخصوصية التي أعلنت عنها الشركة في مؤتمرها السنوي لمطوري البرمجيات يوم الاثنين، وهي الأحدث في جهد استمر لسنوات من قبل "آبل" لخفض تتبع مستخدميها من قبل المعلنين والأطراف الثالثة.

وقالت شركة "آبل" إنها لن تطرح أيضا خاصيتها المسماة "private relay" في كولومبيا وبيلاروسيا وكازاخستان وجنوب أفريقيا وتركمانستان وأوغندا والفلبين، حسبما أوردت "صحيفة الغارديان".

أرجعت الشركة قرارها بحجب الميزة في الصين، لأسباب تنظيمية، وهو الأحدث في سلسلة من التنازلات التي قدمتها "آبل" بشأن الخصوصية في بلد يمثل ما يقرب من 15% من إيراداتها.

تمكن الميزة الجديدة حركة المرور الخاصة بالويب إلى خادم تحتفظ به "آبل"، حيث يتم نزع جزء من المعلومات يسمى عنوان بروتوكول الإنترنت "آي بي".

وبعد ذلك ترسل "آبل" بيانات حركة المرور إلى خادم ثان يحتفظ به المشغلون الخارجيون، الذي يضع عنوانا مؤقتا للمستخدم، ويرسل بدوره حركة المرور إلى الوجهة الخاص به.

وقالت الشركة إن الاستعانة بطرف خارجي في الخطوة الثانية من نظام الترحيل متعمد، لمنع حتى "آبل" نفسها من معرفة هوية المستخدم والموقع الإلكتروني الذي يزوره المستخدم.