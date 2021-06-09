الخارجية الروسية تكشف عن تطور هام في محادثات الاتفاق النووي الإيراني

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن العمل على الوثيقة النهائية للمحادثات الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني سيتم استئنافه في فيينا خلال الأيام القليلة المقبلة.

موسكو- سبوتنيك. وقال ريابكوف للصحفيين، على هامش منتدى "قراءات بريماكوف" الدولي السنوي: "يبدو أنه في الأيام القادمة سيستأنف العمل على ما يمكن أن يسمى الوثيقة النهائية".

وأضاف ريابكوف: "لا أرى الآن أي صعوبات لا يمكن التغلب عليها على هذا المسار، خاصة الصعوبات المرتبطة بتطور الوضع في إيران قبيل الانتخابات".

وأِشار إلى أن الوفد الروسي يبذل قصارى جهده "للإسراع بتحقيق النتيجة النهائية"، مضيفا "لا يوجد سبب للتأخير، على الرغم من وجود قضايا لم يتم حلها".

وأكد أن المفاوضات في فيينا "اكتسبت زخما خاصا بها".

وأكد أن الوفد الروسي يبذل قصارى جهده "للإسراع بتحقيق النتيجة النهائية". وخلص بأنه "لا يوجد سبب للمماطلة، خاصة أنه على الرغم من وجود قضايا عالقة، لا يمكن القول بأن هناك عددًا كبيرًا منها".

ويذكر أنه منذ نيسان/أبريل الماضي، استضافت العاصمة النمساوية اجتماعات لجنة الاتفاق النووي، بالإضافة إلى اجتماعات غير رسمية بأشكال مختلفة.

في نهاية شهر أيار/مايو الفائت، بدأت الجولة الخامسة من المفاوضات لاستعادة الاتفاق النووي. ووفقاً لميخائيل أوليانوف، الذي يرأس الوفد الروسي المفاوض، فإن الجولة الخامسة من المفاوضات قد تصبح الأخيرة.

وتجري المحادثات رسميا بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، كما وتشارك الولايات المتحدة في الحوارات بصورة غير مباشرة.

هذا وفرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية قوية على طهران، بعد انسحابه، عام 2018، من الاتفاق الموقع في 2015 بين مجموعة 5+1 وإيران، لترد الأخيرة بخفض تدريجي لالتزاماتها الواردة في الاتفاق منذ 2019.