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    الملكة اليزابيث الأم ملكة بريطانيا

    الملكة إليزابيث ترتدي حلية نادرة في اجتماع افتراضي

    © AP Photo / Christopher Furlong
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    ارتدت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية حلية نادرة من الألماس والياقوت على شكل فراشة، كانت قد تلقته كهدية في حفل زفافها إلى الأمير الراحل فيليب، خلال اجتماع افتراضي عبر الفيديو جمعها مع عدد من السفراء.

    وذكر موقع "دايلي مايل" أن الملكة ارتدت الحلية بعد إطلاق اسم ليليبت على ابنة هاري وميركل، حيث أن الملكة كانت تعرف باسم ليليبت من قبل أفراد العائلة المالكة المقربين، وكان دوق إدنبرة، الأمير فيليب الراحل، كتب إلى حماته بعد زفافهما:

    ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وحفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل
    © REUTERS / POOL New
    كيف هنأت ملكة بريطانيا وحفيدها وليام الأمير هاري وميغان ماركل بمولودتهما
    "ليليبت هي الشيء الوحيد في العالم الحقيقي تماما بالنسبة لي" ، كما يعتقد أنه آخر من ناداها مباشرة بهذا الاسم.

    وكشف مصدر مطلع في القصر أن الأمير هاري وميغان ماركل لم يطلبا من الملكة الإذن بتسمية ابنتهما ليليبت، بينما نفت مصادر أخرى مقربة من هاري وميغان هذا الأمر، وقالت إن الزوجين طلبا الإذن من الملكة قبل تسمية ابنتهما، وأصر أوميد سكوبي، الصديق المقرب لعائلة ساسكس، على أن الملكة هي أول شخص اتصل به هاري بعد ولادة ابنته، وقال إن الزوجين ما كانا سيستخدمان اسم ليليبت إذا لم تكن الملكة داعمة لهذه الخطوة.

    استقبل دوق ودوقة ساسكس ابنتهما صباح الجمعة، قبل إعلان ميلادها يوم الأحد، وتصدرا عناوين الصحف بعد أن أطلقوا عليها اسم ليليبت ديانا مونتباتن وندسور، وعلم المساعدين داخل المؤسسة بأخبار الطفلة جنبا إلى جنب مع بقية العالم، مما يطرح علامة استفهام كبيرة عن مدى بعدهم عن العائلة المالكة.

    وينقسم الخبراء حول الطريقة التي ستنظر بها الملكة لهذا التكريم، حيث ادعى البعض أن صاحبة الجلالة لن تكون راضية عن اختيار الاسم، بينما يعتقد البعض الآخر أنها ستتأثر، وقالت أنجيلا ليفين في تصريح لها: "أعتقد أن الملكة غير سعيدة، لأنهم كانوا وقحين للغاية بشأنها".

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