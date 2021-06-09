ما هي العقوبة التي تنتظر من صفع الرئيس الفرنسي؟

كشف مصدر في الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن داميان تاريل (28 عاما)، المشتبه به بصفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يخضع للتحقيق.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن تاريل يواجه تهمة التعدي على موظف عام، والتي تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات من السجن المشدد وغرامة 45 ألف يورو.

وذكرت مصادر مطلعة على التحقيق أن تاريل يدير ناديا لعشاق فنون المبارزة بالسيوف التي يرجع تاريخها للقرون الوسطى وليس له سجل إجرامي سابق.

وأشارت المصادر إلى أن تاريل بدا ضائعا بعض الشيء وغريب الأطوار.

وخلال زيارة كان يقوم بها لمنطقة "تان ليرميتاج" جنوب شرقي البلاد، اقترب الرئيس الفرنسي إلى حشد من المواطنين لإلقاء التحية عليهم، فأقدم شاب على مسك يد الرئيس وصفعه على وجهه، مرددا عبارةً معروفة لدى المدافعين عن الملكية الفرنسية الماضية قبل أن يتدخل أمن الرئيس ويلقي القبض على المواطن بالإضافة إلى شخص آخر كان برفقته يصور الحادثة.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إنه لم يكن خائفا على سلامته وواصل مصافحة الحشد بعد تلقيه الصفعة.