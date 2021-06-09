حشرات تؤخر إقلاع طائرة الفريق الإعلامي لبايدن 5 ساعات

تسببت حشرات في تأخير إقلاع طائرة الفريق الإعلامي للرئيس الأمريكي جو بادين والذي يرافقه في أول رحلة خارجية له منذ تولي منصبه.

وكانت طائرة الفريق الإعلامي للرئيس الأمريكي على وشك التحرك نحو أوروبا قبل أن تغزو حشرات الزيز محركات الطائرة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وغزت المليارات من هذه الحشرة مؤخرا مناطق بشرق الولايات المتحدة وتسببت في عدة حوادث.

وقال جوناثان ليمير مراسل وكالة أسوشيتيد برس، في تغريدة في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إن الفريق الإعلامي للبيت الأبيض الذي كان يسافر من دالاس إلى أوروبا قبل الرئيس بايدن، قد تأخر لساعات - بسبب مشاكل ميكانيكية ناجمة عن حشرة الزيز.

The White House press charter, flying from Dulles to Europe ahead of President Biden, has been delayed for hours - due to mechanical issues caused by cicadas



Yes. Cicadas. — Jonathan Lemire (@JonLemire) June 9, 2021

وأبلغ أحد مساعدي البيت الأبيض المراسلين الذين تجمعوا في فندق ماريوت بالقرب من مطار دالاس الدولي أن الحشرات دخلت المحرك، مما تسبب في مشاكل ميكانيكية تطلبت من شركة الطيران الحصول على طائرة جديدة وقبطان جديد للرحلة. انتهت المشكلة واقلعت الطائرة لكن بعد تأخير أكثر من خمس ساعات.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء انطلق بايدن في أول جولة خارجية له، نحو أوروبا وتشمل المملكة المحتدة وهناك سيشارك في اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع، ثم بلجيكا ويشارك هناك في قمة الناتو.

وستكون سويسرا هي المحطة الأخيرة من جولة بايدن، حيث من المقرر أن يلتقي هناك بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.