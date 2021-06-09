تسجيل
17:06 GMT09 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 24 مارس2021

    أردوغان يعلق على ادعاء خطير لزعيم مافيا تركية بشأن الحزب الحاكم

    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    العالم
    انسخ الرابط
    0 21
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0e/1048969529_0:122:3276:1964_1200x675_80_0_0_eb0708fe1d95b4faf3e286af337e2b3f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202106091049205922-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85/

    قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، معلقا على مزاعم لزعيم مافيا إجرامية ضد مجلس الوزراء، إن "الحكومة التركية ليس لديها وقت تضيعه على الافتراءات".

    موسكو- سبوتنيك. ادعى سادات بكر، وهو مواطن تركي يعيش خارج البلاد وأدين بجرائم تتعلق بتشكيل عصابي، أنه كان على علاقات عميقة مع بعض المسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم.

    علم تركيا
    © Sputnik . Chadica
    طرد وزير الداخلية التركي الأسبق من وظيفته بعد تصريحات زعيم المافيا

    أصبحت مقاطع الفيديو الخاصة به بزعيم العصابة، التي تحتوي على مزاعم بجرائم قتل وفساد وتجارة مخدرات، موضوعا مثيرا للجدل في تركيا.

    وقال أردوغان في اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية الحاكم: "نحن نناقش بشكل شامل ونتحدث عن كل قضية تتعلق ببلدنا وأمتنا علنا".

    وأردف الرئيس التركي بالقول:

    ومع ذلك، فإننا لا نفعل ذلك أبدا بسبب أعضاء المنظمات الإرهابية أو الإجرامية.

    ركزت اتهامات بكر بشكل خاص على وزير الداخلية سليمان صويلو، والذي رفض بدوره المزاعم ووصفها بـ "الافتراء" و "الهراء".

    تصريحات زعيم المافيا كانت لها تداعيات كثيرة، حيث طردت وزير الداخلية السابق محمد أغار، من وظيفته، وكذلك طردت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، الصحفي العامل لديها، مصعب توران، بعدما طرح سؤلا خلال مؤتمر صحفي لوزيري الصناعة والزراعة، أثار به الجدل حول علاقة سادات بكر، بوزير الداخلية سليمان صويلو.

    وجه بكر اتهامات إلى أعضاء في الحكومة التركية ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، بالضلوع في "جرائم وعمليات فساد مختلفة"، خلال مقاطع الفيديو التي بثها عبر الإنترنت.

    وقال بكر في أحد تلك المقاطع إن "وزير الداخلية سليمان صويلو وفر له الحماية، وسرب له العام الماضي معلومة سرية، مفادها أن القضاء فتح تحقيقا بحقه، الأمر الذي سمح له بالفرار من تركيا والإفلات من قبضة الأجهزة الأمنية"، وهو ما نفاه صويلو.

    انظر أيضا:

    اتفاق بين أوكرانيا وتركيا على استئناف التنسيق العسكري البحري في البحر الأسود
    العراق: اتفاق قريب مع تركيا لضمان حقوقنا المائية بعد تراجع المنسوب للنصف
    تركيا تستنفر طاقاتها للخلاص من "مخاط بحر مرمرة"... فيديو وصور
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الملعب الوطني (بوخارست)، رومانيا
    ما هي أكبر وأقدم وأغلى ملاعب "يورو 2020"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    عدد طائرات القوة الجوية الإثيوبية
    كم عدد طائرات القوة الجوية الإثيوبية وما ترتيبها عالميا؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك