واشنطن: استئناف محادثات إيران النووية مطلع الأسبوع المقبل

كشفت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي، موعد استئناف المفاوضات بين إيران والقوى العالمية بشأن العودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي الموقع في 2015.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء عن شيرمان أن المفاوضات سوف تُستأنف في مطلع الأسبوع المقبل.

واعتبرت أن انتخابات الرئاسة الإيرانية المقرر أن تجرى في 18 يونيو/ حزيران تعقد المحادثات.

وقالت المسؤولة الأمريكية خلال تجمع عبر الإنترنت نظمه صندوق مارشال الألماني "الكثير من التقدم تحقق"، إلا أنه لن يتسنى معرفة إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الانتهاء من التفاصيل الأخيرة.

ويذكر أنه منذ نيسان/أبريل الماضي، استضافت العاصمة النمساوية اجتماعات الاتفاق النووي، بالإضافة إلى اجتماعات غير رسمية بأشكال مختلفة.

وتجري المحادثات رسميا بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، كما وتشارك الولايات المتحدة في الحوارات بصورة غير مباشرة.

هذا وفرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية قوية على طهران، بعد انسحابه، عام 2018، من الاتفاق الموقع في 2015 بين مجموعة 5+1 وإيران، لترد الأخيرة بخفض تدريجي لالتزاماتها الواردة في الاتفاق منذ 2019.