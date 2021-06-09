"داعش" يتبنى إعدام موظفين بمنظمة لإزالة الألغام شمالي أفغانستان

تبنى تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا هجوما على مقر لمنظمة أجنبية تعمل بمجال إزالة الألغام في ولاية باغلان شمالي أفغانستان.

القاهرة- سبوتنيك. جاء هذا في بيان لما يعرف بـ "الدولة الإسلامية -إمارة خراسان"، بحسب موقع "سايت" الأمريكي، المعني برصد إعلام الجماعات المتطرفة.

وجاء في البيان: "هاجم جنود الخلافة مقرا لعمال إزالة الألغام في منطقة شيخ جلال في باغلان أمس، حيث تم احتجازهم داخل غرفتين، وأطلق جنود المجاهدين النار عليهم من أسلحتهم الرشاشة، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 60 منهم، كما اغتنم المجاهدون أجهزة ومعدات".

وقالت منظمة هالو تراست، ومقرها أسكتلندا، والتي تعمل في أفغانستان بمجال نزع الألغام، في بيان سابق، إن 10 من موظفيها قتلوا وجرح 16 آخرون، بعد اقتحام مسلحين مجهولين معسكرا لهم بولاية باغلان ليلة أمس.

وحملت وزارة الداخلية الأفغانية حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم، ولكن الحركة نفت ذلك.