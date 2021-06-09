صحيفة: أمريكا ستتبرع بنصف مليار جرعة من لقاح فايزر

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس جو بايدن تشتري 500 مليون جرعة من لقاح فايزر، حتى تتبرع بها لدول العالم.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن 3 مصادر مطلعة على خطط الإدارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الأمريكية المتزايدة بشكل دراماتيكي لتطعيم سكان العالم.

ومن المقرر أن يعلن بايدن عن الخطة في اجتماع مجموعة السبع في بريطانيا هذا الأسبوع، وسط تنامي الدعوات للولايات المتحدة ودول غنية أخرى للقيام بدور أكثر في تعزيز الإمداد العالمي للقاح كورونا.

وأبلغ الرئيس الأمريكي الصحفيين اليوم الأربعاء أثناء صعوده طائرة الرئاسة متجها إلى أوروبا أنه سيعلن استراتيجيته العالمية للقاح.

ورفض البيت الأبيض التعليق على ما ذكرته المصادر، ولم ترد شركة فايزر فورا على الطلب.

وكانت إدارة بايدن أعلنت في وقت سابق أنها ستشارك 80 مليون جرعة لقاح على الأقل مع دول العالم بنهاية يونيو/ حزيران.

ويوم الخميس، كشف الرئيس الأمريكي عن كيفية توزيع الولايات المتحدة نحو 25 مليون جرعة لقاح للوقاية من كوفيد-19 من أصل 80 مليون جرعة على باقي العالم.