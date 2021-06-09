مقتل عسكري روسي وإصابة 3 آخرين جراء تفجير دورية للشرطة العسكرية في سوريا

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: :"خلال تسيير دورية للشرطة العسكرية الروسية في محافظة الحسكة السورية بتاريخ 9 يونيو 2021 تعرضت إحدى المدرعات لتفجير بعبوة ناسفة لم تعرف طبيعتها".

وأشار البيان إلى أن الانفجار أدى إلى تضرر إحدى المدرعات ما أسفر عن مقتل عسكري روسي وإصابة 3 آخرين بجروح تم نقلهم للمستشفى.