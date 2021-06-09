بوتين: الناتو وضع مصالحه الجيوسياسية فوق مصالح الدول الأخرى عندما قرر التوسع

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الناتو يضع مصالحه الجيوسياسية فوق مصالح الدول الأخرى.

موسكو - سبوتنيك. وأشار بوتين، إلى أنه تم قبل ذلك البصق (تجاهل) على مصالح روسيا عند اتخاذ قرار التوسع، على الرغم من الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السابق.

وقال بوتين، في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين على قناة "روسيا24": "إلى ماذا يشير هذا؟ إلى أنهم يضعون مصالحهم الجيوسياسية فوق مصالح الشعوب الأخرى، حتى بغض النظر عن طبيعة العلاقات مع هذه الدول".

وأضاف بوتين: "فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو: نعم، أعرف وأرى تعليقات مراقبينا، أرى رد فعل وسائل الإعلام لدينا وسياسيينا. فالجميع يضحك قليلاً على (رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي)، كما يقولون، كل هذا مجرد ثرثرة ولن يحدث شيء. لدي رأي مختلف. لقد قلت بالفعل، كيف تم توسيع الناتو، وقلت بالفعل، إنه لم يسألنا أحد" .

هذا وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أعلن في وقت سابق، أن أوكرانيا لديها كل الأدوات اللازمة للتحرك على طول الطريق الذي سيقودها إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب تعزيز تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف. كما أدت الخلافات السياسية بشأن أوكرانيا وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، إلى توقف الاجتماعات بين روسيا والحلف بصيغة مجلس "روسيا - الناتو" بشكل شبه تام.