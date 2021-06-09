محكمة موسكو تعلن منع أنشطة حركة نافالني

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخدمة الصحفية لمحكمة موسكو:

"قررت محكمة موسكو تلبية مطالب النيابة العامة لمدينة موسكو ضد منظمة "صندوق مكافحة الفساد" ... ومنظمة "صندوق حماية حقوق المواطنين"، وحركة "مقر نافالني". وبقرار المحكمة تم وقف عمل المنظمتين، ومنع أنشطة حركة "مقر نافالني".

وسبق أن أعلنت النيابة العامة في موسكو، وقف أنشطة الحركة الاجتماعية "مقرات نافالني"، وطالبت بتعليق عمل صندوق مكافحة الفساد، (الذي يؤدي مهام وكيل أجنبي في روسيا)، وقدم المدعي العام طلباً إلى محكمة مدينة موسكو لتعليق أنشطة المنظمات غير الربحية "صندوق محاربة الفساد" و "صندوق حماية حقوق المواطنين".