مقتل 11 بينهم 8 أطفال في انهيار مبنى بمدينة مومباي الهندية... فيديو

لقي ما لا يقل عن 11 شخصا بينهم 8 أطفال، الخميس، حتفهم في انهيار مبنى سكني بمدينة مومباي الهندية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين محليين قولهم إن الحادث وقع قبل منتصف الليل بقليل في ضاحية بشمال مومباي وإن من المحتمل وجود أشخاص آخرين محاصرين تحت الأنقاض. وأضافوا أن ثمانية أشخاص أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات قريبة.

Mumbai: Search and rescue ops continue after a portion of a residential building collapses in Malvani Gate, Malad (W) last night, 11 reported dead so far, as per BMC pic.twitter.com/3mge6p0EKX — DD News (@DDNewslive) June 10, 2021

وعرض التلفزيون المحلي صورا لعمليات الانقاذ، إذ أظهرت عملية إزالة الأنقاض في حارة ضيفة بينما خيمت الحيرة على وجوه المارة وأقارب الضحايا.

#NewsAlert | 4-storey building collapses in Mumbai's Malad area.



Details by Rakesh. pic.twitter.com/jFfbeDX75J — TIMES NOW (@TimesNow) June 10, 2021

يشار إلى أن حوادث انهيار المباني تصير أكثر شيوعا في مومباي خلال فترة الأمطار الموسمية، والتي بدأت بأمطار غزيرة أمس الأربعاء هو بمدينة مومباي.