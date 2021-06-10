بكين تدعو واشنطن للحد من الترويج لمشروع قانون بشأن "التهديد الصيني"

دعت الصين الولايات المتحدة إلى الكف عن الترويج لمشروع قانون "يبالغ في خطاب التهديد الصيني" ويكرس المنافسة الاستراتيجية ضد الصين.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بينغ، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، إن "الصين عارضت بحزم موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على "مشروع القانون الأمريكي للابتكار والمنافسة لعام 2021"، وفق وكالة "شينخوا" الصينية.

وأوضح وانغ أن "مشروع القانون يشوه سياسات الصين الداخلية والخارجية ويتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية الصينية حيال قضايا مثل تايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ والتبت".

وأضاف المتحدث أن مشروع القانون "مُترع بعقلية الحرب الباردة ذات المعادلة الصفرية ويتعارض مع الرغبة المشتركة لكافة القطاعات في الصين والولايات المتحدة بتعزيز التبادلات والتعاون".

وأشار وانغ إلى أن الصين ملتزمة بتطوير علاقة مع الولايات المتحدة تقوم على عدم الصراع وعدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين، مشددا في الوقت نفسه عى أن بلاده ستواصل حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.

وأردف وانغ قائلا "إن الهدف من تنمية الصين هو إدخال تحسينات بصورة دائمة وتمكين الشعب الصيني من عيش حياة أفضل وأسعد"، داعيا الجانب الأمريكي إلى اعتماد نظرة عقلانية إزاء تنمية الصين والعلاقات الصينية-الأمريكية.