"شريك حسب الطلب"... دراسة تظهر موقف الأوروبيين من الولايات المتحدة

يعتقد الأوروبيون أن الولايات المتحدة لا تشاركهم قيمهم ومعتقداتهم، ويرجعون ذلك لإنعدام النزاهة في النظام السياسي الأمريكي.

فبحسب ما نشره موقع "بلومبرغ"، نقلا عن دراسة أجرتها شركتا Datapraxis وYouGov، بتكليف من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

فإن شخصا واحدا من أصل خمسة أوربيين وافق على أن الولايات المتحدة تشترك مع الاتحاد الأوروبي بالقيم، بينما ترى الأغلبية ضرورة التعاون مع الولايات المتحدة لأغراض استراتيجية فقط.

على الرغم من حقيقة أن الزعيم الأمريكي يسعى إلى تعزيز العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، إلا أنهم لم يتمكنوا بعد من التغلب على الخلافات القائمة التي اشتدت في عهد دونالد ترامب، حسبما كتبت وسائل الإعلام.

قد يكون أحد الأسباب الرئيسية هو موقف الأوروبيين تجاه السياسة الأمريكية. على وجه الخصوص، كما أشارت "بلومبرغ"، ووصف حوالي نصف المستطلعين في فرنسا وألمانيا وإسبانيا النظام السياسي الأمريكي بأنه "مكسور".

بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت واشنطن ترى التهديد الرئيسي في نمو الصين، فإن معظم مواطني الدول الأوروبية يخافون من تركيا.

في الوقت نفسه، أظهر الاستطلاع أن عدم الثقة الأوروبية تتزايد فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي أيضًا. وقال غالبية المستطلعين في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا إنهم لم يعودوا يؤمنون بالاتحاد.

وفي وقت سابق وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بريطانيا، حيث بدأ جولته الخارجية، التي سيلتقي في إطارها بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.