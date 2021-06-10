روحاني: روسيا جارة مهمة للغاية لإيران

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن روسيا جارة مهمة للغاية لإيران، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين ستحقق فائدة لكليهما، كما أنها ستعود بالنفع على المنطقة والعالم.

طهران - سبوتنيك . ولفت روحاني إلى أن العلاقات مع روسيا في القضايا العسكرية باتت أوسع بكثير من ذي قبل، مؤكدا أهمية روسيا بالنسبة لإيران.

جاءت تصريحات روحاني خلال افتتاح مشاريع للطاقة في البلاد، أوضح خلالها أن العلاقات مع روسيا في القضايا العسكرية ولا سيما الدفاع، أوسع بكثير من ذي قبل.

وتابع الرئيس الإيراني: "مشاريع اليوم مهمة جدا بالنسبة لنا، فقد تم إنشاؤها بالتعاون مع جارتنا روسيا".

وفي إشارة إلى الجهود المشتركة لإيران وروسيا في فيينا لإحياء الاتفاق النووي، قال روحاني: "روسيا دولة مهمة لنا وجارة مهمة وستكون علاقاتنا في مصلحة البلدين والمنطقة والعالم".

وافتتح الرئيس الإيراني اليوم التشغيل التنفيذي لمحطة كهرباء مشتركة بين إيران وروسيا، تقع في محافظة هرمزغان جنوبي إيران، بقدرة 1400 ميغاواط.