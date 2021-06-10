رئيسة المفوضية الأوروبية: 100 مليون مواطن تلقوا التطعيم بشكل كامل ضد كورونا في أوروبا

القاهرة - سبوتنيك. وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي قبل انطلاق قمة دول السبع، إن أكثر من 50% من مواطني التكتل البالغين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وأضافت فون دير لاين: "اليوم في أوروبا، أكثر من 50% من السكان البالغين على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد-19، واليوم 100 مليون أوروبي تم تطعيمهم بشكل كامل".

وأشارت فون دير لاين، في كلمة لها اليوم الخميس، إلى أن "مجموعة السبع التي تستضيفها بريطانيا على مدى ثلاثة أيام، ستناقش التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا".

ولفتت إلى أن "السعي ضمن مجموعة السبع إلى تحسين وتعزيز الاستدامة بأفضل الأساليب، وإلى جانب الاستثمارات في البنى التحتية التركيز على التعليم الذي تدهور عالميا بسبب كورونا".

وكشفت أن المجموعة سترفع مساهمتها إلى 100 مليون يورو في السنة لدعم صناديق التعليم.