إيران تتغلب على أمريكا في دوري الأمم لكرة الطائرة

نجح المنتخب الإيراني لكرة الطائرة في مواصلة سلسلة انتصاراته في منافسات دوري الأمم بعد تغلبه على نظيره الأمريكي بنتيجة 3-0، خلال الجولة السابعة من البطولة.

وذكرت "وكالة إرنا" ، اليوم الخميس، أن إيران هيمنت على مجريات المباراة مع الجانب الأمريكي ، وفازت في أشواط المباراة الثلاثة 3-0، كالتالي: 25-19، 25-23، 25-23.

وأكدت أن بلادها قد خسرت مباراتيها الأولى أمام منتخب اليابان بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، والثانية أمام روسيا بثلاثة أشواط بشوط واحد، ولكنها نجحت في الفوز كل المباريات التالية لذلك، هي نجحت في الفوز على هولندا 3-0، وكندا 3-1، وإيطاليا 3-1، وبلغاريا 3-0.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإيراني في مبارياته القادمة، مع كل من صربيا وألمانيا، وأستراليا والبرازيل، وسلوفينيا وفرنسا وبولندا والأرجنتين.

يشار إلى أن مبارة إيران وأمريكا جاءت في دوري الأمم لكرة الطائرة، رجال، التي تقام في إيطاليا.