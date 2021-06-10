"أول موعد شخصي" بين مقاتلة "سو-30" و"إف -35"... فيديو

يظهر مقطع الفيديو النهج السريع لـ "التجفيف" قبل أن يبدأ الطيار الإيطالي على الطائرة "F-35A" في المناورة. كما حلقت المقاتلتان لبعض الوقت، في أزواج على مسافة عدة أمتار من بعضها البعض. بعد تبادل المجاملات، بدأت الطائرة الروسية في الاقتراب من ذيل الطائرة "F-35A"، والتي اضطرت إلى زيادة السرعة.

على الرغم من أن "F-35" دخلت الخدمة منذ عام 2015، إلا أنها لا تزال بعيدة جدًا عن الاستعداد للقتال متوسط ​​أو عالي الكثافة مع قدرة تشغيل أولية أساسية فقط. وهذا يسمح لها بتنفيذ المهام الأساسية مثل الضربات الجوية على أهداف منخفضة المستوى حيث لا يُتوقع اتخاذ تدابير مضادة للحرب الإلكترونية ونيران سطحية. لا يزال هناك أكثر من 300 عيب دون حل مع المقاتلين، ولا يزال يتم اكتشاف أوجه قصور جديدة، مع تعرض البرنامج لانتقادات شديدة من قبل المسؤولين بسبب تأخيراته ومشاكل الأداء المستمرة للمقاتل.

في المقابل، تعد "Su-30SM" واحدة من أكثر المقاتلات انتشارًا في روسيا، وهي أقوى بكثير من المقاتلة "F-35" مع رادار أكبر بكثير ودفع أكبر وسرعة أعلى، بالإضافة إلى ارتفاع تشغيلي أعلى بكثير. تعتبر بدلة الاستشعار الخاصة بالطائرة الروسية ووصلات البيانات وإلكترونيات الطيران أقل تعقيدًا من تلك الخاصة بالطائرة "F-35"، وتفتقر الطائرة إلى ميزات التخفي التي تتمتع بها منافستها الأمريكية، على الرغم من أنها تتمتع بقدرة أعلى على التحمل وأداء طيران أعلى بكثير وأكثر من ضعف الاشتباك.