مسؤول عسكري إيراني يصف الصوت الانتخابي بـ "الصاروخ الموجه للعدو"

وصف العميد يد الله جواني، مساعد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إدلاء الفرد بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة بأنه كالصاروخ الموجه للعدو.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية، دعا المسؤول الإيراني إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، مؤكدا أن الصوت الانتخابي كالصاروخ الموجه للعدو.

واعتبر جواني أن الانتخابات جزء من ساحة الصراع مع العدو، على حد تعبيره مؤكدا أن هذا التصور يجعل الحضور عند الصناديق واجبا على الجميع.

تصريحات جواني جاءت على هامش ملتقى عقد في الجامعة الاسلامية الحرة، في مدينة بجنورد مركز محافظة خراسان شمال شرق ايران، أمس الأربعاء.

وعلل مساعد القائد العام للحرس الثوري الإيراني رؤيته بأن "العدو اليوم يسعى لمواجهة الشعب في الانتخابات المتعلقة بالشعب"، مطالبا بـ "مزيد من اليقظة والوعي في هذا الصراع السياسي مع العدو".

وكشف المسؤول الإيراني أن هناك من يضع سيناريوهات لهذه الانتخابات من أجل إفشالها، قائلا: "رغم ان الكثير من الانتخابات الملحمية والحماسية أقيمت في البلاد إلا أن الأعداء لم يقوموا بوضع سيناريوهات متعددة مثلما يخططون لهذه الانتخابات"، مؤكدا أن "الكثير من القنوات المناهضة الناطقة بالفارسية وأنصار الملكية تسعى لبث اليأس والإحباط لدى الشعب تجاه الجمهورية الاسلامية والثورة".

يشار إلى أن لانتخابات الرئاسية الإيرانية سيتم الاقتراع فيها يوم 18 يونيو/ حزيران الجاري، بين 5 مرشحين بعدما اتخذت السلطات قرارا باستبعاد آخرين.