بايدن يلتقي جونسون قبل اجتماع "مجموع السبع"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قبيل قمة "مجموعة السبع"، التي تعقد في بريطانيا، لبحث العديد من القضايا العالمية، ومنها "جائحة كورونا".

وقال بايدن، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الخميس، إنه سيجتمع مع جونسون قبيل قمة " مجموعة السبع "، التي من المقرر أن تقام في مقاطعة كورنوال، جنوب غربي إنجلترا، في الفترة من 11 إلى 13 يونيو/ حزيران الجاري.

ولفت بايدن إلى أنه يتطلع للتأكيد على أهمية العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، إضافة إلى مناقشة كيفية مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الدولتان.

ومن المقرر أن يبحث قادة الدول المشاركة في قمة الدول السبع الصناعية الكبرى العديد من القضايا أبرزها جائحة "كورونا" وملف المناخ.

ويشارك في هذه القمة قادة الدول السبع، وهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إضافة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس وزراء اليابان يوشيهيدي شوغا.

Today, I’ll be meeting with Prime Minister Boris Johnson ahead of the G7 Summit in Cornwall. I look forward to affirming the special relationship between the United States and the United Kingdom and discussing how we’ll tackle our shared challenges together in the years ahead. — President Biden (@POTUS) June 10, 2021

ومن المقرر أن تستمر زيارة بايدن، إلى أوروبا، 8 أيام، يزور خلالها مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" ومقر الاتحاد الأوروبي، كما يزور قصر ويندسور، للقاء الملكة إليزابيث، ملكة المملكة المتحدة.

كما يشارك الرئيس الأمريكي في قمة مجموعة السبع، إضافة إلى عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة بعض الدول.

وتعد قمة مجموعة السبع في بريطانيا، هي القمة الأولى لقادة دول المجموعة منذ بداية جائحة "كورونا"، كما أنها أول قمة للمجموعة يشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تولى الحكم قبل أشهر.