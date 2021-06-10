مسؤول كوري: حكومتنا ستواصل دعم تطوير اللقاحات

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة "يونهاب" الكورية، اعترف كانغ دو-تيه، نائب وزير الصحة الكوري بأن بلاده لم تحقق نتائج ملموسة إلى الآن في تطوير مواد علاجية جديدة لكورونا، لكنه شدد على أن حكومته "ستواصل دعم تطوير اللقاحات والعلاج".

كشف المسؤول الكوري عن عدم وجود دراسة حول المدة التي ستعمل فيها الأجسام المضادة بعد التطعيم، لافتا إلى أن بعض الخبراء يقولون إن الجرعات المعززة قد تكون ضرورية، لمحاولة خلق مناعة أقوى ضد كورونا.

وعن تأمين اللقاحات نفسها أكد كانغ أن حكومته "تستعد وبشكل كامل لتأمين القاحات للعام المقبل"، مؤكدا أنها "تنظر في عوامل مختلفة، مثل سلامة وفعالية كل لقاح، بالإضافة إلى أحدث الدراسات حول فعالية اللقاح ضد السلالات الجديدة".

يشار إلى أن كوريا الجنوبية كانت قد أمنت جرعات تكفي لعدد السكان الذي يربو على 52 مليون نسمة، من أنواع متعددة من اللقاحات، هي أسترازينيكا وفايزر ويانسن لـ جونسون آند جونسون وموديرنا ونوفافاكس.

وبحسب الإحصاءات الحكومية فقد تلقى أكثر من 10 ملايين نسمة الجرعة الأولى، وأعنلت الحكومة أنها تستهدف تطعيم حوالي 14 مليون شخص بحلول نهاية هذا الشهر، لافتة إلى أنها تهدف إلى تحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.