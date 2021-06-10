أملا في العودة إلى الحياة الطبيعية... مواطنو كوريا الجنوبية يتلقون لقاح "جونسون"

تلقى مواطنو كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، لقاحات "جونسون" التي قدمتها الولايات المتحدة، في ظل آمال بالعودة إلى الحياة الطبيعية.

وذكرت "وكالة يونهاب للأنباء" اليوم الخميس، أن الكوريين الجنوبيين بدأوا اليوم تلقي لقاحات "جونسون" ، وهي اللقاحات الرابعة التي تصل إلى البلاد، بعد كل من لقاح "فايزر" و"أسترازينيكا" و"مودرنا" كـ"لقاح بجرعة واحدة"، رغم أن باقي اللقاحات تتطلب جرعتين.

وأكدت وصول 1.01 مليون جرعة من اللقاح نفسه إلى كوريا، في الخامس من يونيو/حزيران الجاري، بحسب اتفاق بين الرئيس مون جيه-إن، ونظيره الأمريكي جو بايدن.

ومن المقرر أن يتم تطعيم 894 ألف شخص مرتبطين بالجيش الكوري الجنوبي، في البداية، ويشملهم قوات الدفاع المدني وقوات الاحتياط، فضلا عمن تترواح أعمارهم ما بين الثلاثين والستين، مشيرة إلى أن البلاد تلقت طلبات حجز الـ900 ألف جرعة.

ونقلت الوكالة عن جندي كوري جنوبي من قوات الدفاع المدني، سماعه أن لقاح جونسون فعال بنسبة 60%، في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، معتبر أن اللقاح مفيد للمناعة، إضافة إلى الرغبة في العودة إلى الحياة الطبيعية.

سبق أن تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالتزام بلاده بإمداد كوريا الجنوبية بجرعات من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، تكفي لتطعيم أكثر من نصف مليون جندي كوري.

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية، قال جو بايدن، إن بلاده ستزود الجيش الكوري الجنوبي البالغ عدده 550 ألف جندي بلقاحات كورونا، ما يعني تطعيم الجيش الكوري الجنوبي كاملا وفقا لتعبير الوكالة.