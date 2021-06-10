الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته: "حزب الله" يستهدف بلادنا وعلى إسرائيل حماية مواطنيها

كشف الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته، رؤوفين ريفلين، أن "حزب الله" اللبناني يستهدف بلاده، مؤكدا أنهم لن يقبلوا ذلك على حد تعبيره.

وبحسب تصريحات نقلها موقع قناة "i24" قال ريفلين: "لن نقبل تلقي التهديدات بسبب مجرد وجودنا، قوات ارهاب حزب الله تحاول إلحاق الضرر بنا".

وطالب الرئيس الإسرائيلي بأمرين، الأول أن تقوم إسرائيل بحماية مواطنيها، والثاني أن تقوم بتعزيز خطوات تزيد من الثقة والتعاون في المنطقة.

تصريحات ريفلين جاءت في كلمة له أمام البرلمان الروماني، خلال زيارته العاصمة الرومانية بوخارست، لإطلاق منتدى المصالح الاقتصادية الروماني الاسرائيلي، والذي يهدف الى تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

يشار إلى أن التوترات بين "حزب الله" وإسرائيل ترتفع من وقت لآخر، فقد حذر مؤخرا وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، من أن "إسرائيل ستستخدم القوة القصوى في أي حرب مستقبلية ضد "حزب الله" في لبنان، قائلا بحسب يدعوت أحرونوت إن "الضربات الأخيرة التي شنها الجيش الإسرائيلي على حركة "حماس" في قطاع غزة ليست سوى غيض من فيض في ما يتعلق بالقدرات العسكرية"، مضيفاً :"من يخفي أسلحة في منزله يعرض أطفاله للخطر".

في المقابل كان عضو المجلس المركزي في "حزب الله" اللبناني، حسن البغدادي، قد قال إن "على قادة العدو أن يكونوا أقل غرورا، وهم أكثر حاجة لمن ينزلهم عن السلم"، مؤكدا أن قادة إسرائيل لا يستخلصون العبر ولا يفهمون السياسة الواقعية، بدعوى أن "الطبيعة العدوانية والإجرامية تدعوهم دائما للمغامرة".