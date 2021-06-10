العثور على أختام في إسرائيل تم استخدامها قبل حوالي 7000 عام

تم العثور على حوالي 150 ختما طينيا في حفريات أجراها علماء الآثار في الجامعة العبرية في تل تساف، وهي قرية من عصور ما قبل التاريخ في وادي بيت شيان في شمال إسرائيل.

وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، قدم علماء الآثار الإسرائيليون لأول مرة القطع الأثرية المذهلة التي تم اكتشافها في 2004-2007 أثناء الحفريات في مستوطنة ما قبل التاريخ في تل تساف. تثبت الدراسة أنه "حتى قبل 7000 عام ، كان سكان إسرائيل القديمة يعملون في أنشطة تجارية معقدة ودافعوا عن حقوقهم في ممتلكاتهم".

"قبل سبعة آلاف عام، شارك سكان إسرائيل القديمة في أنشطة تجارية معقدة وحقوق الملكية المحمية، وقد كشفت ذلك الأبحاث القائمة على طبعات ختم الطين التي تعود إلى آلاف السنين".

في العصور القديمة، تم استخدام طبعات الأختام لتوقيع المستندات أو الحاويات، ما ضمن وصولها إلى متلقيها بشكل مغلق وغير متأثر بالعوامل المحيطة.