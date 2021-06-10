صفعة ماكرون... محكمة فالينس الفرنسية تحدد مدة سجن المعتدي

طالبت النيابة العامة، بالسجن 18 شهرا. وأمام دفاع المتهم "داميان تاريل" 10 أيام للطعن في قرار المحكمة، التي حددت مدة الحكم اليوم.

باريس - سبوتنيك. وبحسب ما أوردته قناة "بي إف إم تي في": حكمت محكمة فالينس الفرنسية، اليوم الخميس، على داميان تاريل، الذي اعتدى على الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالسجن لمدة أربعة أشهر، وأن تنفيذ الحكم، بحسب قرار المحكمة، يجب أن سيجري تنفيذه فورا.

Emmanuel Macron giflé: pour cette magistrate, "les réquisitions du procureur étaient extrêmement sévères" pic.twitter.com/Y3OOuonY2N — BFMTV (@BFMTV) June 10, 2021

وما تزال الصفعة التي تلقاها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على وجهه خلال رحلة إلى منطقة دروم، يوم الثلاثاء 8 حزيران/ يونيو الجاري، تثير الكثير من النقاش داخل فرنسا وخارجها، حيث شوهد فيديو الواقعة في مناطق العالم المختلفة.

هذا واعتدى تاريل على ماكرون خلال زيارة قام بها الأخير إلى إقليم "دروم". وهتف الشخص الذي صفع ماكرون "تسقط الماكرونية"، قبل أن يتدخل أفراد الأمن بسرعة لإبعاد ماكرون وطرح الرجل أرضا.

ولم تكن الصفعة الأخيرة الواقعة الأولى من نوعها بالنسبة لماكرون، فعندما كان وزيرا للاقتصاد، ضربه متظاهرون معادون لقانون العمل بالبيض في مونتروي في 6 حزيران/ يونيو 2016.

وعندما كان مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية في عام 2017، ألقي البيض على وجهه في معرض الزراعة، وقال آنذاك إنه "جزء من الفولكلور".