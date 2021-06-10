البرلمان الألماني يهاجم وزير الصحة بسبب "الكمامات الرديئة"

واجه وزير الصحة الألماني ينس شبان، هجوما شديدا في البرلمان، بسبب قضية "الكمامات الرديئة" التي تم استيرادها من الصين.

وبحسب موقع "دويتشه فيله"، فقد طالب حزب "الخضر" بمنح الكتل البرلمانية الحق في الاطلاع على الوثائق الرسمية المتعلقة بهذه القضية.

ويوم أمس الأربعاء، قام البرلمان الألماني بمناقشة هذه القضية بعد أن كشفت وسائل إعلام أن وزارة الصحة، كانت تضع خطة لتوزيعها على أشخاص مشردين ومعاقين، إلا أن وزارة العمل (التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي)، تدخلت ومنعت توزيعها.

وفي تعليقها، قالت نائبة رئيس حزب"الخضر" ماريا كلاين-شماينك، إن المعلومات القادمة من الولايات بشأن هذه الكمامات تلفت إلى أن هناك شيء "غير صحيح في هذه الكمامات".

ودعت إلى إجراء فحص لاحق للكمامات التي من المنتظر أن يتم تخزينها في مركز الاحتياطي الوطني لحماية الصحة.

وفي وقت سابق ذكر تقرير لمجلة "ديل شبيجل" الألمانية أن وزارة الصحة كان لديها خطة العام الماضي لتوزيع كمامات معيبة على معاقين ومشردين بعد اختبار سلامة محدود لهذه الكمامات.