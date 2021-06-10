الرئيس الأرجنتيني يعتذر بعد تصريحات مسيئة بحق جيرانه

قدم الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، أمس الأربعاء، اعتذارا للشعبين المكسيكي والبرازيلي بعد تصريحات مسيئة بحقهم.

وكتب فرنانديز في تغريدة على "تويتر": "في النصف الأول من القرن العشرين، استقبلنا أكثر من خمسة ملايين مهاجر عاشوا مع شعوبنا الأصلية... نحن فخورون بتنوعنا".

— Alberto Fernández (@alferdez) June 9, 2021

وأوضح فرنانديز أنه: "لم يقصد الإساءة إلى أي شخص" لكن "أقدّم اعتذاري".

وكان فرنانديز قد صرح في وقت سابق، بأن المكسيكيين المعاصرين يتحدرون من شعوب أصلية، والبرازيليين "من الغابة" وسكان بلده يأتون من أوروبا.

وصرّح ألبرتو فرنانديز، خلال لقائه والزعيم الإسباني بيدرو سانشيز مع كبار رجال الأعمال في بوينوس أيرس، "أنا موال لأوروبا. أنا شخص يؤمن بأوروبا".

وأضاف أن الشاعر المكسيكي أوكتافيو باز قال ذات مرة، إن "المكسيكيين يتحدّرون من الهنود والبرازيليين من الغابة، لكننا نحن الأرجنتينيون أتينا من قوارب أتت من أوروبا. وهكذا بنينا مجتمعنا".