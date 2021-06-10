عقوبات أمريكية على شبكة "تمول" الحرس الثوري الإيراني و"الحوثيين"

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على أعضاء "شبكة تهريب"، تساعد في تمويل فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وجماعة "أنصار الله" اليمنية.

القاهرة- سبوتنيك. وقال بيان للخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قام بتعيين أعضاء شبكة تهريب تساعد في تمويل فيلق القدس التابع لحرس الثوري الإسلامي الإيراني، والحوثيين في اليمن".

وأضاف البيان، أن "الشبكة يقودها الممول الحوثي سعيد الجمال المقيم في إيران، وهي شبكة تدر عشرات الملايين من الدولارات من عائدات بيع السلع، مثل البترول الإيراني، والتي يتم بعد ذلك توجيه جزء كبير منها عبر شبكة معقدة من الوسطاء والتبادل".

وتابع البيان، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ووزارة الخارجية يقومان أيضًا برفع العقوبات عن ثلاثة مسؤولين سابقين في الحكومة الإيرانية، وشركتين كانتا تعملان سابقًا في شراء المنتجات البتروكيماوية الإيرانية أو حيازتها أو بيعها أو نقلها أو تسويقها".