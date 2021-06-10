اكتمال وصل جميع أجزاء الخط الأول من "التيار الشمالي2" وبدء ملء الغاز

أعلنت شركة "نورد ستريم2 أي. جي"، مشغل بناء مشروع "التيار الشمالي2"، اليوم الخميس، أنها أتمت توصيل جميع أجزاء السلسلة الأولى من خط أنابيب الغاز، واستكمال بنائه من الناحية الفنية، وستبدأ أعمال ملء الأنابيب بالغاز، بدءا من يوم غد الجمعة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة: "اكتمل الجزء البحري من الخط الأول من "التيار الشمالي2" من الناحية التقنية. وقد تم في 4 حزيران/يونيو، الانتهاء من مد الأنابيب، واليوم تم تنفيذ وصل الأجزاء البحرية من خط أنابيب الغاز الذين وضعتهما روسيا وألمانيا. وابتداء من الغد، تبدأ أعمال التشغيل لملء خط أنابيب بالغاز".

وأشارت الشركة، إلى أن أعمال مد الأنابيب في القسم البحري من الخط الثاني مستمرة. ويتم تنفيذها وفقًا للتصاريح المطلوبة.

ويذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يضم بناء خطي أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة "غازبروم" الروسية. ويقوم الشركاء الأوروبيون، الشركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل" بتمويل هذا المشروع إجمالا بنسبة 50 في المئة.