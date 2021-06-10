أمريكا: حان الوقت لأن يقبل الحوثيون وقف إطلاق النار

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الوقت قد حان لأن يقبل الحوثيون وقف إطلاق النار مع التحالف العربي والجيش اليمني، واستئناف المحادثات السياسية.

وجاء في بيان للوزارة تعقيبا على فرض عقوبات على شبكة متورطة في تمويل جماعة "أنصار الله" والحرس الثوري الإيراني: "تعمل الولايات المتحدة للمساعدة في حل الصراع في اليمن وتقديم الإغاثة الإنسانية الدائمة للشعب اليمني".

وتابعت أن هجوم الحوثيين المستمر على مأرب يتعارض بشكل مباشر مع هذه الأهداف، ويشكل تهديدًا للوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن ويحتمل أن يؤدي إلى زيادة القتال في جميع أنحاء اليمن.

وأضاف البيان: "حان الوقت لأن يقبل الحوثيون وقف إطلاق النار وأن تستأنف جميع الأطراف المحادثات السياسية. فقط وقف إطلاق النار الشامل على الصعيد الوطني يمكن أن يجلب الإغاثة العاجلة التي يحتاجها اليمنيون".

وأكدت الخارجية الأمريكية أنه لا يمكن حل الأزمة الإنسانية في اليمن إلا باتفاق سلام، مشيرة إلى مواصلة الولايات المتحدة ضغطها على الحوثيين، بما في ذلك من خلال العقوبات المستهدفة، لتحقيق هذه الأهداف.

يتبع...