إنهاء العمل باتفاقية "الأرض المفتوحة" بين روسيا والولايات المتحدة

وقع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، على وثيقة تنهي العمل باتفاقية "الأرض المفتوحة" بين روسيا والولايات المتحدة.

ونشرت الوثيقة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.

تقول الوثيقة: "تم قبول إيعاز وزارة الخارجية الروسية، المتفق عليه مع الهيئات التنفيذية الفيدرالية المعنية، بشأن إنهاء تطبيق مذكرة التفاهم بين الحكومة الروسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بـ"الأرض المفتوحة"، الموقعة في واشنطن بتاريخ 17 يونيو 1992".

يشار إلى أنه تم توجيه وزارة الخارجية الروسية بإخطار الجانب الأمريكي بالقرار.

يتبع...