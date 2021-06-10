أمريكا تسقط العقوبات عن مسؤولين وكيانات إيرانية

حذفت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية، من قائمة العقوبات، فيما وصفه مسؤول أمريكي بأنه خطوة روتينية لا علاقة لها بجهود استئناف الامتثال للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وقالت وزارة الخزانة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إنها حذفت أحمد غالباني، الذي وصفته بأنه العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية، من قائمتها للمواطنين المحددين بشكل خاص للخضوع لعقوبات أمريكية.

ووصف مسؤول أمريكي، تحدث لوكالة "رويترز"، شريطة عدم الكشف عن هويته، هذه الخطوة بأنها "قرار من وزارة الخزانة في سياق العمل المعتاد لا علاقة له بجهود العودة إلى الاتفاق النووي".

بالإضافة إلى ذلك، رفعت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتين، العقوبات المفروضة على 3 مسؤولين سابقين في الحكومة الإيرانية، وشركتين شاركتا سابقا في جهود شراء وتسويق وبيع ونقل المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن هذه الخطوة تأتي بعد التحقق من تغيير في "الوضع أو السلوك" من جانب الأطراف الخاضعة للعقوبات، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات توضح التزام واشنطن برفع العقوبات في حالة حدوث تغيير في الوضع أو السلوك من قبل المعاقبين.

في وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخزانة، فرض عقوبات على أعضاء "شبكة تهريب"، تساعد في تمويل فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وجماعة "أنصار الله" اليمنية.