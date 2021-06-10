سيدة أمريكا الأولى تكشف كيف استعد بايدن للقاء بوتين

وتحدثت سيدة أمريكا الأولى إلى الصحفيين لمدة دقيقتين، بعد شرب الشاي مع زوجة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ورداً على سؤال من الصحفيين عما إذا كان بايدن مستعدا للقاء بوتين، أجابت "مستعد للغاية".

وأشارت السيدة الأولى للولايات المتحدة إلى أن بايدن مستعد جيدا لجولته الخارجية الأولى.

وأضافت "أعتقد أنه مستعد بشكل جيد. درس التفاصيل لأسابيع وعمل حتى اليوم، لافتة إلى أنه يعرف معظم القادة الذين سيقابلهم خلال جولته".

وتابعت: "جو يحب السياسة الخارجية. هذا ملعبه".

وكان بايدن، قد أعلن في وقت سابق اليوم، إنه سيجتمع مع جونسون قبيل قمة "مجموعة السبع"، التي من المقرر أن تقام في مقاطعة كورنوال، بإنجلترا، في الفترة من 11 إلى 13 يونيو/ حزيران الجاري.

ويشارك في هذه القمة قادة الدول السبع، وهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إضافة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس وزراء اليابان يوشيهيدي شوغا.

ومن المقرر أن تستمر زيارة بايدن، إلى أوروبا، 8 أيام، يزور خلالها مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ومقر الاتحاد الأوروبي، كما يزور قصر ويندسور، للقاء الملكة إليزابيث، ملكة المملكة المتحدة.

من جانبه، كشف الكرملين، أن فيلا "لا غرانج" الشهيرة في جنيف ستكون مكان انعقاد القمة الروسية الأمريكية المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في الـ16 من شهر حزيران/ يونيو الجاري.

ويتوقع المراقبون محادثات صعبة بين بايدن وبوتين وذلك على خلفية الخلافات الأخيرة بينهما، ويروا أن القِمة لن تحل جميع الخلافات لكنها على الأقل وسيلة للحد من الصراع وتهدئة التوتر بشكل عام في العلاقات بين البلدين.