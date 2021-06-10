بايدن يتحدث عن إجراءات تتخذها دول "مجموعة السبع" بشأن إيقاف كورونا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، أن الدول الأعضاء في "مجموعة السبع" ستعلن يوم الجمعة عن استجابة منسقة جديدة لوباء فيروس "كورونا".

واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن خلال زيارته إلى إلى كورنوول في المملكة المتحدة حيث ستبدأ قريبا أعمال قمة "مجموعة السبع": "إن مساهمة الولايات المتحدة هي الأساس لجهود التطعيم الإضافية المنسقة في جميع أنحاء العالم... ستعلن دول مجموعة السبع غدًا قائمة كاملة بالتزاماتنا (الجديدة)".

وقد نقل هذا البيان موقع البيت الأبيض عبر الإنترنت.

وسبق أن أجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ناقش خلالها قادة البلدين المواجهة المشتركة لتفسي فيروس "كورونا".

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستشتري 500 مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد، للتبرع بها لدول العالم، لافتًا إلى أن تبرعات واشنطن باللقاح غير مشروطة.

وأضاف أن "تبرعاتنا باللقاحات المضادة لكورونا غير مرتبطة بشروط أو ممارسة ضغوط أو الحصول على تنازلات من دول بعينها".

وتابع أنه "بنهاية حزيران/ يونيو سنوفر 80 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا المستجد وتتبرع به لدول العالم".