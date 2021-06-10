أول ظهور رسمي لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون مع زوجته... صور

حرص رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، على أن ترافقه زوجته الجديدة، كاري، خلال استقباله الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزوجته، جيل بايدن، في مقاطعة كورنوال بالمملكة المتحدة.

وشارك جونسون عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صورا من اللقاء، في أول ظهور رسمي له مع زوجته بعدما احتفلا بزفافهما الأسبوع الماضي.

وتظهر كاري جونسون في الصور وهي ترتدي فستانا أحمر اللون، وبدت في غاية السعادة.

وغرد بوريس جونسون مع الصور: "إنه لأمر رائع أن أرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجيل بايدن في كورنوال، وبرفقتي كاري جونسون.

وتابع جونسون مؤكدا: "تعد الشراكة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى لأننا نبني نحو الأفضل والأكثر خضرة من العلم الوبائي للمملكة المتحدة وعلم الولايات المتحدة".

Fantastic to welcome @POTUS Joe Biden and @FLOTUS Jill Biden to Cornwall with @CarrielbJohnson today.



The UK-US partnership is more important than ever as we #BuildBackBetter and greener from the pandemic 🇬🇧🇺🇸 pic.twitter.com/Vhn0URBmpN — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 10, 2021

​من جانبها، كشفت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنها جلست على انفراد مع كاري جونسون، زوجة رئيس بريطانيا، وطفلها.

وشاركت بايدن صورة لها وهي تتنزه مع جونسون وطفلها على شاطئ البحر في المملكة المتحدة، وغردت معها: "كان من الرائع قضاء بعض الوقت مع كاري جونسون وابنها ويلفريد اليوم، العلاقة الخاصة مستمرة".

It was wonderful to spend some time with Carrie Johnson and her son, Wilfred, today. The special relationship continues. pic.twitter.com/V4DmbJOwXI — Jill Biden (@FLOTUS) June 10, 2021

​والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قبيل قمة "مجموعة السبع"، التي تعقد في بريطانيا، لبحث العديد من القضايا العالمية، ومنها جائحة "كورونا".

قال بايدن، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الخميس، إنه سيجتمع مع جونسون قبيل قمة "مجموعة السبع"، التي من المقرر أن تقام في مقاطعة كورنوال، جنوب غربي إنجلترا، في الفترة من 11 إلى 13 يونيو/ حزيران الجاري.

ولفت بايدن إلى أنه يتطلع للتأكيد على أهمية العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، إضافة إلى مناقشة كيفية مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الدولتان.

ومن المقرر أن يبحث قادة الدول المشاركة في قمة الدول السبع الصناعية الكبرى العديد من القضايا أبرزها جائحة "كورونا" وملف المناخ.

ويشارك في هذه القمة قادة الدول السبع، وهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إضافة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس وزراء اليابان يوشيهيدي شوغا.

ومن المقرر أن تستمر زيارة بايدن، إلى أوروبا، 8 أيام، يزور خلالها مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" ومقر الاتحاد الأوروبي، كما يزور قصر ويندسور، للقاء الملكة إليزابيث، ملكة المملكة المتحدة.

كما يشارك الرئيس الأمريكي في قمة مجموعة السبع، إضافة إلى عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة بعض الدول.

وتعد قمة مجموعة السبع في بريطانيا، هي القمة الأولى لقادة دول المجموعة منذ بداية جائحة "كورونا"، كما أنها أول قمة للمجموعة يشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تولى الحكم قبل أشهر.