أمريكا: التهابات القلب بين الشباب المطعمين بلقاح "فايزر" و"مودرنا" أكثر مما نتوقع

قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إن هناك عددا أعلى من المتوقع من حالات التهاب القلب، لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا ممن تلقوا جرعتهم الثانية من لقاح "فايزر" أو "مودرنا".

تلقت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تقارير عن 275 حالة في تلك الفئة العمرية اعتبارا من 31 مايو/ آيار ، حسبما نقلت "شبكة سي إن بي سي".

توقع العلماء ما بين 10 و102 حالة من التهاب عضلة القلب أو التهاب التامور، حيث تلتهب عضلة القلب أو البطانة المحيطة بها، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

على الرغم من ندرتها، تم الإبلاغ عن إجمالي 475 حالة من حالات التهاب عضلة القلب أو التهاب التامور لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 30 عاما أو أقل.

وقالت الوكالة الطبية إن معظم المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى، أو 81% منهم، تعافوا تماما من الأعراض. حتى 31 مايو، لا يزال 15 شخصا منهم في المستشفى، منهم ثلاثة في العناية المركزة.

يبدو أيضا من البيانات أن غالبية الحالات تحدث عند الرجال، ومتوسط وقت ظهور الأعراض من يومين إلى ثلاثة أيام.

يخشى العلماء بشأن مشاكل القلب المبلغ عنها لدى متلقي اللقاح الشباب، ويتساءلون عما إذا كانت ستتسبب في تندب الأنسجة العضلية أو عدم انتظام ضربات القلب.