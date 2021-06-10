إثيوبيا تؤجل الانتخابات في إقليمين بسبب "مخالفات" في أول انتقال ديمقراطي للسلطة

أعلنت إثيوبيا، اليوم الخميس، تأجيل الانتخابات في ولايتين إقليميتين، وذلك بسبب مخالفات ومشكلات في طبع أوراق التصويت.

وقالت بيرتوكان ميدقسا، رئيسة هيئة الانتخابات الوطنية، إن التصويت في إقليمي هرر وصومالي سيجري في سبتمبر/ أيلول المقبل، بحسب رويترز.

وأضافت للصحفيين في العاصمة أديس أبابا "ستجرى جولة ثانية للانتخابات في بعض الدوائر يوم السادس من سبتمبر".

كما لن يجري التصويت أيضا في إقليم تيغراي الشمالي الذي يمزقه الصراع ويعاني مئات الآلاف فيه من المجاعة، ولم يتحدد موعد جديد للتصويت في الإقليم.

وتنظم إثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها 109 ملايين منهم 37.4 مليون يملكون حق التصويت، انتخابات وطنية وإقليمية في غضون أسبوعين مما قد يؤدي لأول انتقال ديمقراطي للسلطة في البلاد.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في إثيوبيا أغسطس/ آب 2020 لكن رئيس الوزراء أبي أحمد أرجأها بسبب جائحة كوفيد-19.