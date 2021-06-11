هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو تعلن تعرضها لهجوم إلكتروني وحريق

أدى نشوب حريق فى محطة كهرباء فرعية فى بورتوريكو بانقطاع الكهرباء عن آلاف السكان، الخميس، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلان شركة الكهرباء عن هجوم إلكتروني.

وقالت شركة الكهرباء، لوما إنيرجي، بعد ساعتين من إعلانها أنها كانت هدفا لهجوم DDOS، أو ما يعرف بـ"رفض الخدمة"، بمعدل مليوني زيارة في الثانية، "اندلع حريق في أحد المحولات بمحطة موناسيلو الفرعية" في سان خوان.

وقالت الشركة عبر فيسبوك: "إنه تم الإبلاغ عن حريق كبير في محطة موناسيلو الفرعية، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير في جميع أنحاء الجزيرة"، لافتة إلى أن "قوة من شرطة بورتوريكو وقوات الإطفاء والطوارئ الطبية وصلوا الموقع".

وأضافت الشركة في بيانها: "لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات، ويتم تقييم الوضع والعمل على استعادة النظام، وستبدأ عملية الإصلاح في غضون ساعتين وتستمر طوال الليل".