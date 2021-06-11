بريطانيا تتبرع بـ100 مليون جرعة لقاح كوفيد-19 للدول الفقيرة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الجمعة، أن بريطانيا ستتبرع بـ100 مليون جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 على الأقل للدول الفقيرة.

لندن – سبوتنيك. وقال جونسون، نقلا عن بيان مكتبه: "بفضل نجاح برنامج اللقاح البريطاني أصبح لدينا إمكانية للمشاركة بكمية من الجرعات الزائدة مع من بحاجة إليها".

وأضاف: "بذلك نخطي خطوة هامة نحو القضاء النهائي على الجائحة. آمل أن خلال قمة السبع الكبار سيقدم زملائي من الدول الأخرى وعودا مماثلة حتى نتمكن من تطعيم اللقاح للعالم كله قبل نهاية العام القادم".

هذا ومن المرتقب أن يناقش زعماء السبع الكبار خلال القمة، سبل زيادة توريدات اللقاح ودعم إمكانية الوصول العادلة إليه، وأيضا مسائل حماية المناخ. سيدعو رئيس الوزراء البريطاني زملاءه إلى اتخاذ التزامات معينة لتطعيم العالم بأكمله اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد قبل نهاية عام 2022.