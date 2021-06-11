ترامب لبايدن: لا تغفو خلال لقاء بوتين

تمنى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لخلفه جو بايدن، ألا يغفو خلال اللقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان ترامب: "أتمنى حظا سعيدا لبايدن في محادثاته مع الرئيس بوتين. لا تغفو خلال الاجتماع وانقل له أطيب تمنياتي".

ومن الجدير بالذكر أن ترامب، خلال حملته الانتخابية السابقة، سمى خصمه مرارا بـ"جو النعسان".

ومن المرتقب أن تجري قمة روسيا – الولايات المتحدة في 16 حزيران/يونيو في العاصمة السويسرية جنيف.