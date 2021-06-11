مدير "ناسا" يمدح التعاون الأمريكي الروسي في الفضاء

وصف مدير وكالة الفضاء الأمريكية، بيل نيلسون، التعاون مع روسيا في الفضاء بـ"الاستثنائي"، معربا عن أمله في استمرار الشراكة بين البلدين في هذا المجال.

ففي مقابلة مع موقع "بوليتيكو"، أعرب نيلسون عن أمله باستمرار هذه الشراكة بغض النظر عن الخلافات في السياسة.

وأضاف نيلسون "يمكننا أن نعيش في سلام، ونتعاون مع بعضنا البعض، بغض النظر عن خلافاتنا على الأرض، نحن شركاء في الفضاء ولا أريد أن يتوقف هذا".

وبحسب ما صرح فإنه عبر عن رأيه هذا أيضا لمدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، ديمتري روغوزين".

مشيرا إلى أن روسيا تعتزم مواصلة المشاركة النشطة في محطة الفضاء الدولية في المستقبل القريب.

وتابع نيلسون "لقد رأينا على سبيل المثال بأنهم قاموا بصنع شيء وسوف يرسلونه إلى المحطة الدولية. وأعتقد بأن هذا مؤشر جيد أي ليس لديهم نية للتخلي عن المحطة في السنوات الأربع المقبلة".

كما واستذكر نيلسون في المقابلة لقاء مركبتي "سويوز" و"أبولو" في عام 1975 والتي تمثل بداية التعاون بين الدول في الفضاء.

مضيفا بأنه وبعيدا عن السياسة فإن العاملين في مجال الفضاء في كلا الطرفين يرغبان باستمرار هذا النوع من التعاون.

هذا وأفيد بوقت سابق بأن روسيا تخطط لمغادرة مشروع محطة الفضاء الدولية اعتبارا من عام 2025 والبدء في بناء محطتها المدارية الخاصة بها. في الوقت نفسه، قال روغوزين، بعد مفاوضات مع مدير وكالة "ناسا" مطلع يونيو، إن قرار الانسحاب من مشروع محطة الفضاء الدولية يخضع للمراجعة في حال رفع العقوبات الأمريكية.