بريطانيا: لا يوجد دليل على تورط روسيا في حادثة "رايان آير"

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الجمعة، أن بلاده ليس لديها أي دليل على تورط روسيا في هبوط طائرة "رايان آير" في العاصمة البيلاروسية مينسك.

ونقلت "رويترز" عن الوزير البريطاني قوله:

"ليس لدينا أي دلائل جديدة على تورط روسيا في الهبوط الاضطراري للطائرة المدنية في بيلاروسيا".

وأضاف راب أنه "سيتحدث مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، رافضا الإفصاح عن القضايا التي ستثار خلال اللقاء".

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان آير" الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، هبطت اضطرارياً في مايو الماضي، في مطار مينسك؛ بعد رود أنباء عن وجود قنبلة على متنها لم يتم تأكيده لاحقا.

ثم أعلنت السلطات في بيلاروسيا أنه تم توقيف الناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش المتهم بالتطرف في بيلاروسيا، وصوفيا سابيغا، اللذين كانا على متنها.

وقرر الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي ومطاراته أمام شركات الطيران البيلاروسية، فيما علقت دول أوروبية عددا من الرحلات الجوية من وإلى بيلاروسيا كما دعا إلى فرض عقوبات جديدة عليها.

فيما اعتبرت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن ردة فعل الدول الغربية على حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة "رايان آير" في مينسك هو هستيريا حقيقية، لا يدعمها أي شيء من وجهة نظر القانون الدولي.